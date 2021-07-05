У Збаразькій громаді неповнолітній «замінував» навчальний заклад: справа дійшла до суду

Про замінування одного з навчальних закладів Збаразької громади повідомили правоохоронцям на лінію «102».

Нагадаємо, що випадок трапився 18 травня.

Правоохоронці зі спецслужбами екстрено евакуювали учнів і педагогів.

«Після проведення першочергових слідчо-розшукових дій, було встановлено, що вказане кримінальне правопорушення вчинив неповнолітній житель одного з населених пунктів Збаразької ОТГ. За результатами розслідування кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від відповідальності, у зв’язку з тим, що вказана особа не досягла віку, з якого може нести відповідальність за вказаний злочин. Батьків правопорушника також буде притягнуто до передбаченої законом відповідальності»,- розповіли у Збаразькому відділенні поліції ГУ НП в Тернопільській області.