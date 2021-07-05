Тернополянин Сергій Кічула побував на вершині Арарату
Тернополянин Сергій Кічула побував на вершині Арарату. Він три роки поспіль одна за одною підкорює високогірні верхівки світу.
Цього разу чоловік піднявся на засніжений вулканічний конус однієї з найвідоміших гір у світі. Місце, де за біблійною легендою, нібито зупинився ковчег Ноя – Арарат, пише Тернопіль 1.
Альпініст розповів, для сходження на п’ятитисячник потрібна хороша фізична підготовка. Сходження на Арарат зайняло в Сергія 6 днів. Чотири з яких він з групою піднімався на вершину, а ще два спускався у базовий табір. Тернополянин пригадав, найважчим для нього був останній етап підйому. Та попри втому, на вершині гори він не просто підняв український прапор, а й станцював запальну сальсу.
Гора, яка перевіряє на витривалість і фізичну форму. Хоч і Арарат не найвища з тих вершин, на які вже піднімався Сергій, та вона точно є однією з найскладніших, зауважив альпініст. Підніматися доводилося у спеціальному спорядженні, адже долати потрібно було стрімкі підйоми і льодові брили.
Для тих ж, хто тільки планує свої перші походи в гори, Сергій Кічула радить не боятися і перевіряти свої сили в наших українських Карпатах. Ці гори під силу будуть новачкам, а найголовніше з їхніх вершин відкриваються неймовірні краєвиди.
Головною метою тернопільського альпініста є сходження на найвищу гору світу – Еверест. Чоловік підкреслив, для нього підкорення вершин – це виклики самому собі і загартування не лише фізичної форми, а й повне моральне перезавантаження.