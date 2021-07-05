Тернополянин Сергій Кічула побував на вершині Арарату. Він три роки поспіль одна за одною підкорює високогірні верхівки світу.

Цього разу чоловік піднявся на засніжений вулканічний конус однієї з найвідоміших гір у світі. Місце, де за біблійною легендою, нібито зупинився ковчег Ноя – Арарат, пише Тернопіль 1.

Альпініст розповів, для сходження на п’ятитисячник потрібна хороша фізична підготовка. Сходження на Арарат зайняло в Сергія 6 днів. Чотири з яких він з групою піднімався на вершину, а ще два спускався у базовий табір. Тернополянин пригадав, найважчим для нього був останній етап підйому. Та попри втому, на вершині гори він не просто підняв український прапор, а й станцював запальну сальсу.

Гора, яка перевіряє на витривалість і фізичну форму. Хоч і Арарат не найвища з тих вершин, на які вже піднімався Сергій, та вона точно є однією з найскладніших, зауважив альпініст. Підніматися доводилося у спеціальному спорядженні, адже долати потрібно було стрімкі підйоми і льодові брили.

Для тих ж, хто тільки планує свої перші походи в гори, Сергій Кічула радить не боятися і перевіряти свої сили в наших українських Карпатах. Ці гори під силу будуть новачкам, а найголовніше з їхніх вершин відкриваються неймовірні краєвиди.

Головною метою тернопільського альпініста є сходження на найвищу гору світу – Еверест. Чоловік підкреслив, для нього підкорення вершин – це виклики самому собі і загартування не лише фізичної форми, а й повне моральне перезавантаження.