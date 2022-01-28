На Тернопільщині зафіксовано новий рекорд захворюваності на ковід

1 625 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 27 січня 2022 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».

Також за останню добу:

– летальних випадків – 2:

1 – жінка 53р., Чортківський район;

2 – жінка 47р., Кременецький район.

– одужало – 150 осіб

– проведено досліджень методом ПЛР – 3 420

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 121 835 осіб;

– одужало – 107 355 осіб;

– летальних випадків – 2 217 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 13 805 (12 329 одужало, 290 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 595 (2 123 одужало, 61 летальних).

– Тернопільський район – 72 158 (64 274 одужало, 1 266 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 31 725 (28 519 одужало, 554 летальних).

– Чортківський район – 35 872 (30 752 одужало, 658 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 4 821 (3 955 одужало, 53 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (187 осіб):

Борсуківська сільська ОТГ – 10

Великодедеркальська сільська ОТГ – 4

Вишнівецька селищна ОТГ – 14

Кременецька міська ОТГ – 86

Лановецька міська ОТГ – 43

Лопушненська сільська ОТГ – 0

Почаївська міська ОТГ – 4

Шумська міська ОТГ – 26

Тернопільський район (949 осіб):

Байковецька сільська ОТГ – 32

Бережанська міська ОТГ – 66

Білецька сільська ОТГ – 20

Великоберезовицька селищна ОТГ – 47

Великобірківська селищна ОТГ – 8

Великогаївська сільська ОТГ – 16

Залозецька селищна ОТГ – 27

Збаразька міська ОТГ – 71

Зборівська міська ОТГ – 55

Золотниківська сільська ОТГ – 5

Іванівська сільська ОТГ – 7

Козівська селищна ОТГ – 52

Козлівська селищна ОТГ – 21

Купчинецька сільська ОТГ – 3

Микулинецька селищна ОТГ – 31

Нараївська сільська ОТГ – 15

Озернянська сільська ОТГ – 26

Підволочиська селищна ОТГ – 49

Підгаєцька міська ОТГ – 53

Підгороднянська сільська ОТГ – 13

Саранчуківська сільська ОТГ – 3

Скалатська міська ОТГ – 21

Скориківська сільська ОТГ – 4

Теребовлянська міська ОТГ – 48

Тернопільська міська ОТГ – 256

Чортківський район (489 осіб):

Білобожницька сільська ОТГ – 29

Більче-Золотецька сільська ОТГ – 3

Борщівська міська ОТГ – 61

Бучацька міська ОТГ – 23

Васильковецька сільська ОТГ – 8

Гримайлівська селищна ОТГ – 8

Гусятинська селищна ОТГ – 20

Заводська селищна ОТГ – 4

Заліщицька міська ОТГ – 90

Золотопотіцька селищна ОТГ – 4

Іване-Пустенська сільська ОТГ – 5

Колиндянська сільська ОТГ – 20

Копичинецька міська ОТГ – 35

Коропецька селищна ОТГ – 0

Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 11

Монастириська міська ОТГ – 17

Нагірянська сільська ОТГ – 10

Скала-Подільська селищна ОТГ – 10

Товстенська селищна ОТГ – 30

Трибухівська сільська ОТГ – 13

Хоростківська міська ОТГ – 3

Чортківська міська ОТГ – 85