На Тернопільщині зафіксовано новий рекорд захворюваності на ковід
1 625 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 27 січня 2022 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».
Також за останню добу:
– летальних випадків – 2:
1 – жінка 53р., Чортківський район;
2 – жінка 47р., Кременецький район.
– одужало – 150 осіб
– проведено досліджень методом ПЛР – 3 420
За весь час пандемії в Тернопільській області
– захворіло – 121 835 осіб;
– одужало – 107 355 осіб;
– летальних випадків – 2 217 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 13 805 (12 329 одужало, 290 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 595 (2 123 одужало, 61 летальних).
– Тернопільський район – 72 158 (64 274 одужало, 1 266 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 31 725 (28 519 одужало, 554 летальних).
– Чортківський район – 35 872 (30 752 одужало, 658 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 4 821 (3 955 одужало, 53 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (187 осіб):
- Борсуківська сільська ОТГ – 10
- Великодедеркальська сільська ОТГ – 4
- Вишнівецька селищна ОТГ – 14
- Кременецька міська ОТГ – 86
- Лановецька міська ОТГ – 43
- Лопушненська сільська ОТГ – 0
- Почаївська міська ОТГ – 4
- Шумська міська ОТГ – 26
Тернопільський район (949 осіб):
- Байковецька сільська ОТГ – 32
- Бережанська міська ОТГ – 66
- Білецька сільська ОТГ – 20
- Великоберезовицька селищна ОТГ – 47
- Великобірківська селищна ОТГ – 8
- Великогаївська сільська ОТГ – 16
- Залозецька селищна ОТГ – 27
- Збаразька міська ОТГ – 71
- Зборівська міська ОТГ – 55
- Золотниківська сільська ОТГ – 5
- Іванівська сільська ОТГ – 7
- Козівська селищна ОТГ – 52
- Козлівська селищна ОТГ – 21
- Купчинецька сільська ОТГ – 3
- Микулинецька селищна ОТГ – 31
- Нараївська сільська ОТГ – 15
- Озернянська сільська ОТГ – 26
- Підволочиська селищна ОТГ – 49
- Підгаєцька міська ОТГ – 53
- Підгороднянська сільська ОТГ – 13
- Саранчуківська сільська ОТГ – 3
- Скалатська міська ОТГ – 21
- Скориківська сільська ОТГ – 4
- Теребовлянська міська ОТГ – 48
- Тернопільська міська ОТГ – 256
Чортківський район (489 осіб):
- Білобожницька сільська ОТГ – 29
- Більче-Золотецька сільська ОТГ – 3
- Борщівська міська ОТГ – 61
- Бучацька міська ОТГ – 23
- Васильковецька сільська ОТГ – 8
- Гримайлівська селищна ОТГ – 8
- Гусятинська селищна ОТГ – 20
- Заводська селищна ОТГ – 4
- Заліщицька міська ОТГ – 90
- Золотопотіцька селищна ОТГ – 4
- Іване-Пустенська сільська ОТГ – 5
- Колиндянська сільська ОТГ – 20
- Копичинецька міська ОТГ – 35
- Коропецька селищна ОТГ – 0
- Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 11
- Монастириська міська ОТГ – 17
- Нагірянська сільська ОТГ – 10
- Скала-Подільська селищна ОТГ – 10
- Товстенська селищна ОТГ – 30
- Трибухівська сільська ОТГ – 13
- Хоростківська міська ОТГ – 3
- Чортківська міська ОТГ – 85