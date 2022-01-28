10:31 | 28.01.2022
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Тернопільщина 

На Тернопільщині зафіксовано новий рекорд захворюваності на ковід

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1 625 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 27 січня 2022 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».

Також за останню добу:

– летальних випадків – 2:

1 – жінка 53р., Чортківський район;

2 – жінка 47р., Кременецький район.

– одужало – 150 осіб

– проведено досліджень методом ПЛР – 3 420

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 121 835 осіб;

– одужало – 107 355 осіб;

– летальних випадків – 2 217 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено: 

– Кременецький район – 13 805 (12 329 одужало, 290 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 595 (2 123 одужало, 61 летальних).

– Тернопільський район – 72 158 (64 274 одужало, 1 266 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 31 725 (28 519 одужало, 554 летальних).

– Чортківський район – 35 872 (30 752 одужало, 658 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 4 821 (3 955 одужало, 53 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (187 осіб):

  • Борсуківська сільська ОТГ – 10
  • Великодедеркальська сільська ОТГ – 4
  • Вишнівецька селищна ОТГ – 14
  • Кременецька міська ОТГ – 86
  • Лановецька міська ОТГ – 43
  • Лопушненська сільська ОТГ – 0
  • Почаївська міська ОТГ – 4
  • Шумська міська ОТГ – 26

Тернопільський район (949 осіб):

  • Байковецька сільська ОТГ – 32
  • Бережанська міська ОТГ – 66
  • Білецька сільська ОТГ – 20
  • Великоберезовицька селищна ОТГ – 47
  • Великобірківська селищна ОТГ – 8
  • Великогаївська сільська ОТГ – 16
  • Залозецька селищна ОТГ – 27
  • Збаразька міська ОТГ – 71
  • Зборівська міська ОТГ – 55
  • Золотниківська сільська ОТГ – 5
  • Іванівська сільська ОТГ – 7
  • Козівська селищна ОТГ – 52
  • Козлівська селищна ОТГ – 21
  • Купчинецька сільська ОТГ – 3
  • Микулинецька селищна ОТГ – 31
  • Нараївська сільська ОТГ – 15
  • Озернянська сільська ОТГ – 26
  • Підволочиська селищна ОТГ – 49
  • Підгаєцька міська ОТГ – 53
  • Підгороднянська сільська ОТГ – 13
  • Саранчуківська сільська ОТГ – 3
  • Скалатська міська ОТГ – 21
  • Скориківська сільська ОТГ – 4
  • Теребовлянська міська ОТГ – 48
  • Тернопільська міська ОТГ – 256

Чортківський район (489 осіб):

  • Білобожницька сільська ОТГ – 29
  • Більче-Золотецька сільська ОТГ – 3
  • Борщівська міська ОТГ – 61
  • Бучацька міська ОТГ – 23
  • Васильковецька сільська ОТГ – 8
  • Гримайлівська селищна ОТГ – 8
  • Гусятинська селищна ОТГ – 20
  • Заводська селищна ОТГ – 4
  • Заліщицька міська ОТГ – 90
  • Золотопотіцька селищна ОТГ – 4
  • Іване-Пустенська сільська ОТГ – 5
  • Колиндянська сільська ОТГ – 20
  • Копичинецька міська ОТГ – 35
  • Коропецька селищна ОТГ – 0
  • Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 11
  • Монастириська міська ОТГ – 17
  • Нагірянська сільська ОТГ – 10
  • Скала-Подільська селищна ОТГ – 10
  • Товстенська селищна ОТГ – 30
  • Трибухівська сільська ОТГ – 13
  • Хоростківська міська ОТГ – 3
  • Чортківська міська ОТГ – 85

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