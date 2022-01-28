09:01 | 28.01.2022
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Політика 

Пріоритетом у бюджеті на цей рік має стати не «Велике будівництво», а оборона країни, – «УДАР Віталія Кличка» 

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Аби запобігти широкомасштабному наступу російського агресора, захисти кордони та українців, влада має негайно збільшити видатки на оборону вже з лютого.

На цьому наголосили у партії «УДАР Віталія Кличка».

УДАРівці вважають, що безпрецедентна підтримка наших західних партнерів має доповнюватися зусиллями української влади у мобілізації внутрішніх ресурсів для посилення нашого оборонного потенціалу.

– Цього року в бюджеті на сферу безпеки та оборони передбачена сума понад 320 млрд грн. Так, це є рекордною сумою для України і становить 6% ВВП. Водночас безпосередньо на оборону становить лише 133 млрд. У той же час на проекти ремонту доріг в рамках «Великого будівництва» передбачено майже 142 млрд  грн. Високий відсоток ВВП, виділений на оборону і безпеку, не має нас заспокоювати. Рівень нинішнього ВВП України непорівнянний з розвиненими країнами. На перший погляд, у відсотках від ВВП це більша сума, аніж спрямовують на оборону Росія чи Сполучені Штати. Але за цими цифрами зовсім мало того, що стосується реального підвищення обороноздатності України, зазначають УДАРівці.  

Окрім цього, в «УДАРі Віталія Кличка» нагадали, що заробітну плату військовослужбовців востаннє збільшував своїм наказом ще міністр оборони Степан Полторак. Це було три роки тому – з 1 січня 2019 року.  У той же час президент Зеленський минулого року підписав указ про збільшення заробітних плат для військових аж з 1 січня 2023 року.

– У країні, яка воює, не припустимо заморожувати зарплати військовим. Держава має дбати про своїх захисників. Підвищення зарплат військовим медикам та льотчикам, яке відбулося цього року, хоч і важлива, але лише крапля у морі. Окрім недостатнього фінансового забезпечення особового складу ЗСУ, упродовж років спостерігається стагнація в питанні переозброєння нашої Армії. Державне оборонне замовлення не виконується. Тому маємо дивитися правді у вічі і визнати, що в ситуації загрози широкомасштабної війни потрібно визначити чіткий пріоритет – оборону, – зазначають в партії.

«УДАР Віталія Кличка» звертається до президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України з вимогою переглянути держбюджет 2022 та збільшити видатки на оборону, підвищити зарплати військовим.

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