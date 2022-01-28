Пріоритетом у бюджеті на цей рік має стати не «Велике будівництво», а оборона країни, – «УДАР Віталія Кличка» 

Аби запобігти широкомасштабному наступу російського агресора, захисти кордони та українців, влада має негайно збільшити видатки на оборону вже з лютого.

На цьому наголосили у партії «УДАР Віталія Кличка».

УДАРівці вважають, що безпрецедентна підтримка наших західних партнерів має доповнюватися зусиллями української влади у мобілізації внутрішніх ресурсів для посилення нашого оборонного потенціалу.

– Цього року в бюджеті на сферу безпеки та оборони передбачена сума понад 320 млрд грн. Так, це є рекордною сумою для України і становить 6% ВВП. Водночас безпосередньо на оборону становить лише 133 млрд. У той же час на проекти ремонту доріг в рамках «Великого будівництва» передбачено майже 142 млрд грн. Високий відсоток ВВП, виділений на оборону і безпеку, не має нас заспокоювати. Рівень нинішнього ВВП України непорівнянний з розвиненими країнами. На перший погляд, у відсотках від ВВП це більша сума, аніж спрямовують на оборону Росія чи Сполучені Штати. Але за цими цифрами зовсім мало того, що стосується реального підвищення обороноздатності України, – зазначають УДАРівці.

Окрім цього, в «УДАРі Віталія Кличка» нагадали, що заробітну плату військовослужбовців востаннє збільшував своїм наказом ще міністр оборони Степан Полторак. Це було три роки тому – з 1 січня 2019 року. У той же час президент Зеленський минулого року підписав указ про збільшення заробітних плат для військових аж з 1 січня 2023 року.

– У країні, яка воює, не припустимо заморожувати зарплати військовим. Держава має дбати про своїх захисників. Підвищення зарплат військовим медикам та льотчикам, яке відбулося цього року, хоч і важлива, але лише крапля у морі. Окрім недостатнього фінансового забезпечення особового складу ЗСУ, упродовж років спостерігається стагнація в питанні переозброєння нашої Армії. Державне оборонне замовлення не виконується. Тому маємо дивитися правді у вічі і визнати, що в ситуації загрози широкомасштабної війни потрібно визначити чіткий пріоритет – оборону, – зазначають в партії.

«УДАР Віталія Кличка» звертається до президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України з вимогою переглянути держбюджет 2022 та збільшити видатки на оборону, підвищити зарплати військовим.