На Тернопільщині від холоду ледь не померли двоє людей

27 січня на Тернопільщині стались два випадки, пов’язані з обмороженням людей. Спершу, близько 20.00 годин, в КНП «Борщівська міська лікарня» госпіталізували 38-річного місцевого жителя з обмороженням обох стоп. Потерпілого було виявлено сусідами у власному будинку.

А, буквально через дві години, в КНП «Лановецьку міську лікарню» потрапив 45-річний житель с. Краснолука Лановецької територіальної громади. У чоловіка діагностували обмороження всіх пальців на нижніх кінцівках. Односельці знайшли потерпілого на вулиці.

Варто зазначити, що обидва чоловіки тимчасово непрацюючі та зловживають алкоголем.







