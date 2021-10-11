Загинула молода жінка: шукають свідків смертельної ДТП на Тернопільщині

Смертельна аварія трапилась на Кременеччині на автошляху М-19 «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече» між смт. Вишнівець та с. Великий Кунинець.

У ДТП 9 жовтня близько 16:00 години потрапила одразу вся сім’я: чоловік, 35-річна жінка та 1-річний хлопчик.

«Водій автомобіля не впорався з керуванням, автівка злетіла в кювет та перекинулася. Жінку врятувати не вдалося. Дитину з забоями госпіталізували до лікарні. Водій також отримав травми, але від госпіталізації відмовився. За словами кермувальника, маневр, що призвів до нещастя, він виконував, уникаючи зіткнення з іншим авто. Так це чи ні – в становить слідство», – розповіли у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Правоохоронці просять відгукнутися очевидців ДТП, а також усіх, хто в цей час проїжджав даним відрізком дороги або має в салоні автомобільний відео-реєстратор, щоб встановити усі обставини аварії.

Інформацію можна повідомити за номером 067 471 66 23, 27-12-84 або на лінію «102».