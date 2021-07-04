12:38 | 4.07.2021
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Тернопільщина 

На Тернопільщині збирають кошти для родини, в якої згорів дім

tata 0 Views Прокоментуй!
Мешканців Тернопільщини просять допомогти родині, яка залишилась без даху над головою через пожежу.

Як розповіла родичка сім’ї, сталося нещастя у селі Нагірянка Чортківського району.

За її словами, пожежа виникла 27 червня близько 00:40 через займання проводки.

“Небайдужі люди прошу вашої допомоги, у наших кумів Лапій Тані і Лапій Юрія сталася пожежа, троє дітей лишилось без даху над головою. Допоможіть хто чим може”, – написала жінка в одній з чортківських Facebook-спільнот.

На відео, яке додала жінка, видно, що помешкання вщент згоріло: знищені стіни, дах та підлога. 

Реквізити: Райффайзен Банк 4149500145333442, Лапій Юрій Олексійович. Тел.: 0686962839.

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