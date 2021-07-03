Виды обручальных колец и советы по выбору от ювелиров

Сейчас выбор обручальных колец в продаже действительно огромный. Они могут быть парными и разными, скромными и роскошными, изящными и довольно массивными. Есть полностью гладкие изделия и модели с гравировками, инкрустациями. Если присматриваете свадебные кольца, прочтите обзор. Из него вы узнаете, какие варианты вообще бывают, что учитывать при покупке.

Материалы

Современные обручальные кольца в Gold.UA представлены из совершенно разных материалов. Интернет-магазин учитывает спрос покупателей и готов удовлетворить запросы всех своих клиентов. Это касается и дизайна, и цены.

Белое золото и платина

Золотого белого цвета подходит для изготовления элегантных, классических колец. Украшения получаются изящными, изысканными. Платина – чистый, красивый, природный металл, украшения из которого получаются элитными и благородными. Платина намного прочнее золота, но и стоит дороже. Аллергических реакций она не вызывает.

Палладий или титан?

Дело вкуса и финансовых возможностей. Палладий для изготовления ювелирных украшений стали использовать недавно, раньше он был примесью к драгоценным сплавам, придавал блеск и просто красивый оттенок. Обручальные кольца из палладия смотрятся так же красиво, как платиновые, но стоят дешевле. Металл легкий, поэтому изделия из него выходят массивными, объемными.

Титановые обручалки – достаточно новый ювелирный тренд. Сплав легкий, прочный, красиво выглядит. Сам металл податливый, позволяет создавать настоящие шедевры.

Всегда актуальное серебро

Очень нежный, всегда актуальный, сверкающий металл. Выглядит он свежим, легким, стоит сравнительно недорого. Но ща серебром нужен тщательный уход, иначе металл быстро потеряет внешний вид, потемнеет, деформируется.

Как выбрать дизайн

Дизайн свадебных колец может быть очень разным, он зависит от предпочтений пары. Сейчас строгих ограничений нет, хотя многие молодожены продолжают выбирать классику.

Основные модели и их особенности:

Классические кольца – гладкие, с вогнутой, плоской либо округлой поверхностью. Блеск есть, может быть матовым либо глянцевым. Изделия лаконичные, влиянию времени не подвластны. Ширину выбирайте на свое усмотрение.

Американка – такие обручальные кольца имеют прямоугольные края и ровные поверхности.

Европейка – изделия с круглыми стенками по типу бочонков.

Вращающиеся – украшения из двух частей, одна стационарная, другая крутится. На верхней вращающейся части обычно располагают рельефный рисунок либо маленькие изящные камушки. Дизайн солидный, прогрессивный, современный.

Тринити – выбор для тех, кто ищет разноцветную модель. Колечко представляет собой ободок из разноцветного золотого плетения. Розовая, белая, желтая «троица» символизирует дружбу, любовь, верность супругов.

Этернити – обручальные кольца с драгоценными камнями по ободу. Модель смотрится красиво сама по себе и в сочетании с традиционным помолвочным кольцом.

Солитеры – простые, элегантные украшения, которые всегда будут в моде. Они имеют вид классической оправы с большим камнем в центральной части.

По ширине обручальные кольца делятся на узкие, средние, широкие. Выбор нужно делать с учетом длины, толщины пальцев, формы рук. Колечко должно красиво сидеть и гармонично смотреться именно на вас.

Есть еще модели типа хало, трилогия, корона. Хало всегда идет с крупным центральным камнем и россыпью из мелких вставок. В трилогии должно быть три камушка одинаковых размеров и форм, которые располагаются в одном ряду. Короны роскошные, великолепные, точно придутся вам по душе.

В большинстве случаев пара выбирает себе одинаковые изделия, но разных размеров. Это касается и классических, и дизайнерских обручальных колец. Но никто ни в чем вас строго не ограничивает. Если так будет удобнее, выберите разные колечки. Так девушка может остановиться на дизайнерском варианте или тонкой модели с каменной инкрустацией, а мужчина выберет толстое, массивное кольцо без вставок. Сейчас в тренде парные кольца с гравировкой с внутренней или наружной сторон. Граировка повышает стоимость изделий, зато делает их на 100% уникальными.