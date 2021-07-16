На цих вихідних відбудеться загальнонаціональна проща до Зарваниці

17-18 липня відбудеться традиційна проща до Марійського духовного центру «Зарваниця».

Цьогорічне паломництво присвятили 425-літтю проголошення Берестейської унії та молитві за мир в Україні. Прибуде до Зарваниці Блаженніший Святослав, повідомляє пресслужба Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.

Загальнонаціональна проща до Зарваницької чудотворної ікони Матері Божої щороку відбувається в неділю після свята Верховних апостолів Петра і Павла. Десятки тисяч вірних із різних куточків України і світу вирушають у паломництво, щоб випросити духовних благодатей.

Минулого року, у зв’язку з пандемію коронавірусу, в УГКЦ були змушені скасувати всі велелюдні прощі. Тому проща до Зарваниці у 2020 році відбулася онлайн. А цього року Зарваниця знову може радо приймати усіх паломників.

«Живе телебачення» у прямому ефірі пропонує усім охочим можливість долучитися до таких подій:

17 липня о 17:30 пряма трансляція зустрічі молоді з Блаженнішим Святославом.

О 19:00 пряма трансляція Великої вечірні.

О 23:00 пряма трансляція Молебня до Богородиці біля фігури Матері Божої.

18 липня о 8:30 відбудеться Архиєрейська Божественна Літургія, яка розпочнеться з процесійного ходу єпископів і священників. Літургію очолить Блаженніший Святослав.

До слова, Марійський духовний центр «Зарваниця» є одним із найбільших відпустових місць Католицької Церкви. Сам же собор Зарваницької Божої Матері має статус малої базиліки, куди на прощі щороку приїжджають віряни не лише з України, але зі всього світу.

Програма прощі.