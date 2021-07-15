Скандал у Тернополі: ресторан відмовився повертати аванс за весілля, яке відклали через смерть від коронавірусу

У закладі запропонували журналістам повернути гроші за весілля, яке перенесли.

У Тернополі власник відомого в місті ресторану відмовився повертати нареченим аванс за весілля, яке ті не можуть відгуляти через жалобу в родині.

Про це пише te.20minut.ua.

Брат нареченої Андрій Кузяк розповів, що ще у 2019 році його батько вніс аванс 8 тис. грн за весілля його сестри, яке повинно відбуватися в одному із закладів Тернополя 8 серпня 2020 року, проте через карантин наречені вирішили перенести своє святкування на 8 серпня 2021 року.

“Коли батьки сплачували аванс, то просили, аби заклад надав чек, договір тощо, на що нам відповіли, що вони солідний заклад із високим рейтингом у Booking, таких документів не надають, працюють зі всіма чесно та по усних домовленостях“, – розповів чоловік.

Проте у травні 2021 року в родині нареченого сталось горе – через коронавірус померла його бабуся, а тому пара вирішила знову поки відмовитись від святкування. На це у закладі заявили, що вони не можуть перенести весілля та відмовились повертати аванс 8 тис. грн. А згодом у ресторані взагалі заявили, що їм жодних грошей не давали.

“Цікавим є й те, що одразу на нашу дату, 8 серпня 2021 року, записали інших людей”, – каже брат нареченої Андрій Кузяк.

Власник тернопільського закладу, де стався скандал Роман Недошитко відмовився коментувати ситуацію. Водночас він поцікавився у тернопільської журналістки, “чи не хоче вона замість нього повернути аванс”. У розмові з батьком нареченої власник закладу ж заявив, що “він ніяких грошей не брав”.

Водночас донька власника ресторану в соцмережах заявила, що родина наречених дала ресторану 8 тис. грн завдатку, а натомість нібито вимагає 370 євро. Це спростував брат нареченої, зазначивши, що родина хоче, щоб ресторан повернув їм саме 8 тис. грн завдатку.

Андрій Кузяк також розповів, що викликав у заклад поліцію, щоб вони втрутились у ситуацію. Тернопільські правоохоронці коментувати скандал журналістам відмовились, посилаючись на законодавство.

Адвокат Віталій Вітів розповів, щоб таких ситуацій не виникало, потрібно вимагати від закладу фіскальний чек. Також він переконаний, що наречені мали право скасувати весілля та повернути собі кошти, оскільки смерть близької людини є форс-мажорною ситуацією.