Для чого у Тернополі зібрали 261 кілограм макулатури?

261 кілограм макулатури здали на перероблення читачі Тернопільської міської центральної дитячої бібліотеки. Таку акцію влаштувала громадська організація “Щасливі тварини. Тернопіль”, повідомила координаторка проєктів цієї організації Олена Мудра, пише Суспільне.

Жінка каже, за отримані гроші купили корм для тварин. 2 десятикілограмових мішки кормів передадуть родинам тернополян, які мають багато котів.

Мудра каже, збір макулатури планують продовжити. До акції можуть долучитися навчальні заклади та бібліотеки міста.

У травні громадська організація планує встановити рекорд України з найбільшої кількості макулатури, яку здали на користь тваринам, розповіла Олена Мудра.