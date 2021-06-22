Неймовірний світ Ніни Рибіцької: у тернопільському художньому музеї презентували картини талановитої художниці з Козови

Понад сотню яскравих та неординарних полотен Ніни Рибіцької можна побачити на виставці “Світ навколо тебе”. Це роботи у різних техніках малювання, серед яких графіка, акварелі, олійний живопис, мала скульптура. На святкове відкриття першої в її житті персональної виставки до козівської мисткині та вчительки завітали її друзі, колеги, учні, однокласники, рідні, пише Наш День



Ніна Рибіцька любила малювати з дитинства. Хоч виросла у сім’ї педагогів, які навчали фізики і математики, але художній хист був у мами і бабусі. Ще у дитсадку малюнки маленької Ніни завжди брали на виставки. А в школі вона часто створювала портрети друзів. Помітивши здібності доньки, мама запропонувала їй навчатися у Бучацькій художній школі. Сьогодні пані Ніна щиро вдячна батькам за віру у її дитяче захоплення.

Я добре пам’ятаю, як зібрала свої малюнки, – розповідає жінка. – Приїхала з Козови у Бучач, а це неблизька дорога, знайшла художню школу і мене взяли на навчання. Через чотири роки вступила до Львівського училища декоративно-прикладного мистецтва імені Івана Труша. Це була велика школа, де мені заклали мої основні знання і вміння.

На початку свого творчого шляху Ніна Рибіцька багато експериментувала – пробувала себе у різних напрямках. Врешті відчула – найбільше щастя їй приносить робота з дітьми – розкривати їхні таланти, прививати любов до мистецтва, крок за кроком вчити майстерності. І робить це вже понад 30 років. Жінка спершу працювала у Бережанській художній школі, а сьогодні викладає у Козівській школі мистецтв. ЇЇ учні неодноразово займали призові місця на конкурсах обласного і міжнародного рівня, часто, як їх наставниця, обирали мистецьку стежку.













Твори Ніни Рибіцької вражають і захоплюють своєю красою, тендітністю і ніжністю, – зазначила Ольга Ваврик, заступник директора Тернопільського обласного художнього музею. – Кожне полотно художниці – то палке освідчення в любові до рідної Козівщини, її чарівної природи, роздуми над сенсом буття, плинністю часу. Особисто мене вражають її живописні полотна. Леонардо да Вінчі казав, що поезія – це живопис, який ми чуємо, а живопис – це поезія, яку ми бачимо. У творах Ніни Рибіцької є часточка поезії і дуже багато філософських роздумів над плином життя, над сенсом буття. Кожен її твір ще й має поетичну назву, яка схожа на цитату з вірша і теж доповнює концепцію картини.

Свої полотна Ніна часто дарує, тому її твори можна зустріти у багатьох приватних колекціях, розлетілись вони по цілому світу. Художниця зізнається, у своїх роботах зображує довколишній світ, те, що їй подобається, те, що хвилює. Сподівається, можливо, завдяки її картинам люди зможуть побачити і замислитися над тим, чого не помічають у щоденній метушні. «Мистецтво – це моє життя», – переконує Ніна Рибіцька. Без творчості вона себе не уявляє.

Під час відкриття виставки звучало багато теплих слів і про саму художницю, і про її роботи. Зокрема, підтримати землячку приїхали багато гостей із Козови.









Я щаслива, що так багато людей прийшли розділити зі мною радість і побачити мої картини, – зізнається Ніна Рибіцька. – Для мене сьогодні справжнє свято.

Виставка «Світ навколо тебе» діятиме у художньому музеї до 23 червня.

Катерина МАГУЛА, фото авторки.