Мебель для кухни: как выбрать, на что обратить внимание

Кухня – это особое место в доме, где каждый проводит хотя бы полчаса ежедневно. Там вы встречаетесь на завтрак и ужин с родными, читаете новости за чашечкой кофе, устраиваете застолье с друзьями и родственниками. Именно поэтому нужно, чтобы меблировка не только подходила по стилю к тому, что вы сделали сами или задумали с дизайнером, но еще и была максимально функциональной.

Сейчас есть множество достаточно стандартных наборных решений и отдельные модули, но не всегда они удобны для использования, идеально подходят по цветовой схеме или радуют качеством фурнитуры. Обращайте внимание на:

готовые дизайнерские комплекты с возможностью набрать дополнительные модули;

нестандартные позиции (например, буфеты);

опцию модификации готовых гарнитуров, изготовления по собственным эскизам;

разнообразие материалов и надежность фурнитуры.

Если цените качество, хотите получить доступ к каталогу с оригинальными товарами, которые не увидеть в каждом доме, то лучше отдавать предпочтение продукции уровня магазинов Comodos https://comodos.com.ua/kuhnya/kuhni.

Что важно учесть

Часто в стандартном наборе вы найдете прямые и угловые тумбы, а также подвесные шкафы. В случае с фирмами, где стараются выйти за пределы привычных гарнитуров, вам смогут предложить витрины и буфеты. Последние могут быть как стеной с глухими или остекленными ящиками для хранения кухонной утвари, так и с креплениями для бокалов. Такие вещи вносят разнообразие. Они помогают более комфортно хранить все разнообразие посуды, специй.

Большой плюс, если такие решения можно будет модифицировать – окрасить или ламинировать, добавить пару полок или дополнительных ящиков внутри. Доплата за подобные услуги обычно небольшая, а польза очевидная, ведь пропадает необходимость докупать системы хранения, которые часто не отличаются особо интересным дизайном. Если есть такая услуга, то обычно можно заказать мебель по индивидуальным чертежам с расчетом стоимости.

Важно, чтобы продукция была не только интересной, оригинальной, но еще и радовала качеством материалов и фурнитуры, используемой для скрепления комплектующих. Не самый лучший вариант, когда основа сделана из дешевых заменителей древесного массива, для которого влага – самый страшный враг. Расстраивают и ситуации, когда провисают дверцы, начинают плохо работать направляющие у ящиков.

Поставщик надежной мебели по оптимальным ценам

Предложить подобное комплексно и по демократичным ценам смогут единицы магазинов. Среди них доступным решением станет Comodos, где представлена эксклюзивная продукция для кухонь, спален, кабинетов, ванных. Все товары в каталоге произведены по уникальным дизайнерским наработкам и могут быть модифицированы. Также есть возможность купить оригинальную мебель по собственному чертежу под заказ.