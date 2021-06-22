Нужно ли защищать недорогой смартфон

Покупатели, предпочитающие недорогие телефоны, часто пренебрегают их защитой. Хотя поцарапанный девайс раздражает намного больше, чем чехол.

Есть ли компромисс в этом вопросе, мы выясняли в интернет-магазина аксессуаров для мобильной техники eCase.

Чехол – это стильно

Производители аксессуаров сегодня балуют поклонников всех брендов смартфонов широким ассортиментом аксессуаров. В частности, чехлы на самсунг а31 представлены во всех возможных форм-факторах и расцветках:

компактные и практичные накладки из силикона;

массивные защитные чехлы с прорезиненными элементами;

яркие и строгие пластиковые кейсы;

элегантные книжки и флипы.

Большинство чехлов ориентировано на комфортное использование техники без затрудненного доступа к разъемам и кнопкам. К тому же некоторые модели делают работу с телефоном удобнее: присмотритесь к кейсам с подставкой, колечком на палец или кармашком для наличных и банковских карт.

Если вы решите в будущем презентовать или продать смартфон, ухоженный корпус будет выглядеть презентабельно. Так что приобретая бюджетную модель, даже в качестве временного решения, обязательно ее защищайте.

Сэкономьте на ремонте

Незащищенный корпус – потенциальная опасность для самых прочных устройств, в особенности смартфонов. К примеру, практически все модели Samsung хрупкие, их ремонт обычно влетает “в копеечку” и купить подходящий чехол по ссылке https://ecase.com.ua/category/chekhly-samsung/ своего рода инвестиция.

Кроме того, выбирая надежную защиту, вы избавляетесь от:

повреждений корпуса . Сколы, трещины и царапины обойдут ваш девайс стороной;

засорения разъемов пылью и мусором . Забудьте о трудностях с подключением зарядки или наушников. Нет засора – нет проблем;

замены дисплейного модуля . Стоимость ремонта экрана составляет до 70% от цены нового аппарата, поэтому выбирайте эффективные стекла и чехлы с высокими бортиками вокруг дисплея.

Учтите: статус смартфона минимально влияет на стоимость ремонта, поэтому покупая даже недорогие аксессуары, вы сэкономите четырехзначные суммы на восстановлении простенького аппарата.

Защитные стекла и пленки – лучшее решение для активного пользователя

Безопасность экрана – залог длительного и комфортного использования устройства. Разбив защитное стекло, вы просто замените его новым, а дисплей останется невредимым под нанесенным слоем. В большинстве ситуаций с падениями плотности стекла или пленки достаточно, чтобы смартфон уцелел, а некоторые гидрогелевые пленки способны даже на самовосстановление при незначительных повреждениях.

Несмотря на визуальную схожесть в дизайне современных телефонов, обращайте внимание на название стекла или пленки – они должны быть изготовлены именно под ваш аппарат.

Единственное, от чего придется отказаться, защищая дисплей, – олеофобное покрытие. В аксессуарах средней и высокой стоимости производители об этом позаботились и комфорт скольжения пальца по стеклу или пленке вам обеспечен.