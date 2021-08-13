У Тернопільській області штам “Дельта” виявили у 9-місячної дитини

Дитина проходить лікування у стаціонарному відділенні.

У Тернопільській області продовжують виявляти штам “Дельта” у хворих на коронавірус. Новий штам виявили у 9-місячної дитини.

Про це під час брифінгу розповіла начальниця департаменту охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Ольга Ярмоленко, повідомляють Тернополяни.

“У Кременці госпіталізували маму з дитиною, якій 9 місяців. Якщо в сім’ї з’являється хтось один заражений, то через побутову форму хворіють одразу всі. Тому треба вакцинуватися і дотримуватися карантинних заходів, щоб максимально уникнути захворювання на коронавірус”, – розповіла Ольга Ярмоленко.

Крім 9-місячного малюка у Тернопільській області штам “Дельта” виявили ще у двох дітей. Вони перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні.