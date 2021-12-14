Одіозного головного лісничого Тернопільщини таки звільнять?

Таку заяву зробив керівник Держлісагенства України Юрій Болоховець під час засідання робочої групи з вивчення ефективності управління сфери лісового господарства

На засіданні було повідомлено, що за попередньою оцінкою збитки від діяльності начальника Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства Олена Яремка становлять більше 2 мільйонів гривень.

Посадовець «не помітив» вирубування дерев на території об’єктів природно-заповідного фонду краю, а саме: лісового заказника загальнодержавного значення «Суразька дача», національного парку «Кременецькі гори», ботанічних заказників загальнодержавного значення «Яблунівський» та «Дача Галілея». За висновками експертів, незаконною вирубкою дерев у заповідній зоні державі завдано збитків на понад 2,1 млн. грн.

Завершено слідство, що здійснювалось ТУ ДБР, розташованого у місті Львові. Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник обласного управління не забезпечив охорони лісів підприємств, що належать до сфери управління Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства від незаконних рубок.

– Дійсно, озвучені факти були виявлені правоохоронними органами Тернопільської області. У нас іде тісна співпраця з багатьма правоохоронними органами, зокрема з ДБР, які працюють по Тернополю. Не чекаючи вироків судів і офіційних вимог від правоохоронних органів, пан Яремко має дуже багато зауважень в роботі від Державного агентства лісових ресурсів. Було проведено оцінювання всіх начальників обласних управлінь, оцінка роботи пана Яремка негативна і він підлягає звільненню, – заявив Юрій Болоховець.



