Паломництво на велосипедах: 450 кілометрів подолають прочани з Києва до Почаєва

За чотири дні, 35 паломників на велосипедах подолають 450 кілометрів, курсуючи з Києва у Почаїв.

З Києво-Печерської лаври почався паломницький велопробіг віруючих Української Православної Церкви – в Свято-Успенську Почаївську лавру, пишуть Тернополяни.

35 паломників за чотири дні подолають на велосипедах 450 кілометрів зі столиці – у святу обитель на Тернопільщині.

В дорогу велопаломників благословив керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

За чотири дні паломники проїдуть Житомир, Корець, Дубно, Кременець, зупиняючись в монастирях і храмах УПЦ, щоб помолитись та вклонитись святиням.

Як зазначив організатор паломництва – настоятель столичного храму преподобного Феодора Освяченого протоієрей Петро Семащук, головна мета поїздки: прославити Христа та зробити людей щасливими.

Паломниця найповажнішого віку – 65-річна пані Ніна з міста Корець, звершує велосипедний хресний хід вже вчетверте.

«В 2016 та 2018 році я їздила на Почаїв, а минулого року в Святогірську лавру», – каже пані Ніна.

На питання, що допомагає їй долати величезні відстані, пані Ніна без роздумів відповідає: «Молитва! Сіла і поїхала: Господу помолилась і тільки по милості Господа Бога все долаю», – підкреслює паломниця.

Ще один велопаломник – отець Миколай Беденко – з Кривого Рогу.

На його думку такий незвичний вид паломництва є дуже важливим.

«У такий спосіб ми підтримуємо ідею, що паломництво це не лише відвідування святих місць, це ще і праця, зусилля, які ми прикладаємо, щоб дістатися святого місця. Це дуже цікаво і корисно для душі і для тіла», – розповів отець Миколай Беденко.

За планом велопаломники прибудуть до Почаєва 4 червня.