На Тернопільщині зацвіла рідкісна червонокнижна рослина

У природному заповіднику “Медобори”, що на Тернопільщині, зацвіла рідкісна рослина родини орхідних – зозулині черевички справжні.

“Особливістю цієї рослини є те, що від часу, коли насіння потрапить у ґрунт та проросте і до утворення квітки, проходить не менше 17 років”, – розповіли на Facebook-сторінці “Медоборів.

Зозулині черевички занесені до Червоної книги України та має природоохоронний статус “вразливий”. Крім цього, ця рідкісна рослина перебуває під охороною міжнародних конвенцій.

Назва пішла від вигляду квітки, що формою нагадує черевички східних народів.