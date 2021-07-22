Під звуки сирени у Тернополі святкують весілля рятувальників

Сьогодні, 22 липня, свої долі поєднала закохана пара рятувальників з Тернопільщини.

На весільний рушник стали Вадим Петльовий та Марія Шершньова.

Вадим – начальник караулу частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення в м.Тернопіль. Марія – диспетчер 4-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Збараж. Обидвоє – співробітники Головного управління Державної служби України у Тернопільській області.

«Саме тут 3 роки тому вони зустрілись, познайомились та закохались. І саме звідси сьогодні, під миготіння проблискових маячків і акомпанемент звуків сирени, в кращих традиціях пожежно-рятувальної служби, вирушили у нове життя», – розповіли у ГУ ДСНС України у Тернопільській області.