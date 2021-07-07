Побив рідну маму і напав на поліцейського: на Кременеччині затримали дебошира

Конфліктна ситуація виникла на Кременеччні.

35-річний житель Почаєва регулярно знущався над власною родиною.

До чоловіка протягом місяця регулярно викликали правоохоронців з повідомленням про домашнє насильство.

Чоловік періодично приходив до мами на подвір’я та влаштовував розбірки.

Під час останнього візиту дебошир напав на одного з поліцейських.

«Підозрюваний 12 років жив у Росії, повернувся місяць тому і з того часу почав тероризувати родичів. Останній виклик, куди виїжджала група сектору реагування патрульної поліції, надійшов від мами зловмисника. Чоловік спочатку посварився із сестрою, а потім, зайшовши в будинок, почав завдавати удари власній матері та бабусі», – розповів слідчий Кременецького РВП Олег Дячук.

Матері чоловіка вдалось вирватись і викликати правоохоронців.

Поліцейські намагались втихомирити дебошира, який був у стані алкогольного сп’яніння. Проте чоловік схопив палицю і вдарив нею правоохоронця.

Чоловіка затримали за ст. 208 ККУ. Йому інкримінують умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

Тепер жителю Почаєва грозить обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Триває слідство.