Подружжя легкоатлетів з Тернопільщини змагатиметься на чемпіонаті Європи у Великій Британії

На командному чемпіонаті України в Луцьку, який відбувся 17 травня, тернопільські легкоатлети Іван та Наталія Стребкови стали переможцями в своїх дисципінах.

Зокрема Іван Стребков здобув перемогу в бігу на 3000 м (8.08,77с), а Наталія Стребкова на 3000 м з перешкодами (10.09,16с), розповів тренер спортсменів Олександр Степанюк.

Спортсмени вибороли право представляти Україну на командному чемпіонаті Європи (супер ліга), який відбудеться 29-30 травня в місті Селезія, Польща, пишуть Тернополяни.

«Крім того, Іван Стребков буде представляти нашу державу на Кубку Європи в бігові на 10000 м, який відбудеться 5 червня Великій Британії в місті Бірмінгем», – поділився Олександр Степанюк.

Спортсмени виступають за спортивне товариство “Динамо” та Тернопільську обласну ШВСМ.

Наталя Стребкова є випускницею Тернопілького національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, а Іван Стребков закінчив магістратуру у тому ж виші.