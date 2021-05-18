16:31 | 18.05.2021
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Жителі Тернопільщини мають 5 місяців для переоформлення субсидій

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З травня 2021 року відбулися зміни у Програмі житлових субсидій. Для оформлення цього виду допомоги на наступний період громадяни мають подати в обов’язковому порядку заяву та декларацію. Наказом Мінсоцполітики від 07.05.2021 № 242 затверджено відповідні форми зазначених документів.
Звертаємо увагу !

З метою уникнення утворення черг відповідно до поданих протягом травня – вересня 2021 року документів, житлова субсидія всім домогосподарствам буде призначена з травня 2021 року.

Звернутися за оформленням субсидії можна одним із таких способів:
– через уповноважених осіб територіальних громад  та ЦНАПи;
– безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад;
– заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення;
– через електронний сервіс, який розміщено на офіційному веб-сайт Мінсоцполітики.

Бланки заяви та декларації можна роздрукувати з офіційного веб-сайту Мінсоцполітики, сайту обласної державної адміністрації та сайту департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації з метою їх надання в паперовій формі особисто або поштою до органів соціального захисту населення, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб центру надання адміністративних послуг.

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