П’ятирічна Злата з Тернопільщини віддала 34 см свого волосся на перуки онкохворим дітям (фото)

Своє довге волосся заради перук для онкохворих діток вирішила підстригти 5-річна Злата Воробель із Заліщиків. Дівчинка цілий рік виношувала цю ідею і нарешті втілила її у життя, пише Терміново.

– Якось донечка побачила по телебаченню сюжет, де дівчинка віддала своє волосся на виготовлення перук для онкохворих дітей, – пригадує мама Злати Юлія Воробель. – Тоді моя чотирирічна дитина почала розпитувати: що таке онко? Чому діткам необхідні перуки? Чому її ровесники такі бліденькі і сумні? Ми намагались їй все пояснити. А згодом Златочка повідомила, що відмовляється підстригати кінчики, бо хоче відростити достатню довжину, щоб пожертвувати свою косу.

На добру справу Злата віддала 34 см волосся. Заплетені дитячі кіски відправили до Львова для проєкту Hair for Share.

Як розповідає Юлія Воробель, у її доньки змалечку довге волосся, лише час від часу їй підрівнювали кінці. Проте у останній рік, відколи дитина загорілась мрією стати донором, вона не дозволяла торкатися своїх кіс ножицями.

– Ми час від час вимірювали довжину її волосся, все чекали, коли воно досягне необхідної довжини. У благодійному фонді нам сказали, що довжина підстрижених косичок має бути в районі 35 см, – розповідає жінка. – І ось коли волосся сягло довжини 34 см, я написала у фонд і запитала чи підійде. Вони відповіли: “Можна, стрижіть!”

Багато людей хвалили Злату за її вчинок, і ми кожен цей коментар зачитували доньці, щоб вона зрозуміла, що це було недаремно

Злату постригли у місцевому салоні краси. Зараз у дівчинки – подовжене каре. Нова стрижка дуже личить дівчинці, їй з нею комфортно, вона отримує багато компліментів.

– Щоб ще більше її підтримати, я накручую їй кучері, і вона дуже тішиться цьому, – каже мама. – Ми отримали дуже багато коментарів у соцмережах. Багато людей хвалили Злату за її вчинок, і ми кожен цей коментар зачитували доньці, щоб вона зрозуміла, що це було недаремно. Вона так розчулилася і навіть розплакалася, адже не сподівалася, що це приверне таку увагу.

Нагадаємо, Hair for Share започаткували для допомоги онкохворим дітям, які через хіміотерапію втрачають волосся. Організатори проекту знайшли майстрів, які готові виготовити перуки для маленький героїв та зробити їхній процес лікування комфортнішим і легшим. Онкохворим діткам зазвичай підходять перуки лише з натурального волосся, оскільки на синтетичні матеріали у них може бути алергія. Своє довге волосся для проекту вже неодноразово віддавали тернополянки.

Довідка

Всі новини благодійного флешмобу можна дізнаватись у спільноті Hair for Share у соцмережі “Фейсбук”. Якщо ви хочете обстригти своє волосся і пожертвувати його на перуку для онкохворих діток, пишіть у дірект спільноти. Вам надішлють контакти дружніх перукарень та нададуть відповіді на всі питання. Довжина волосся має бути від 35 см.

Також можна допомогти коштами на виготовлення перуки (вартість перуки 6+ тис. грн).

Для фізичних осіб: Картка ПриватБанк – 5169330519980186 (Ліпська Н.С. БФ “Крила надії” – карта фонду).

Реквізити для переказів від юридичних осіб: Отримувач: БФ «Крила надії». Західне ГРУ ПриватБанку м.Львів. МФО 325321. ЄДРПОУ 35620901. Рахунок: UA083253210000026005053761169.

Ви можете стати соціальним агентом проєкту та розповісти про акцію у соцмережах з хеш-тегом #HairForShare.

Якщо ви мама чи тато дитини, яка потребує перуки – заповніть цю форму http://bit.ly/2CupfUk і з вами сконтактують найближчим часом.

Євгенія Цебрій, Фото: Юлія Воробель.