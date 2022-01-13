Понад 40 тисяч зняли телефонні аферисти з рахунків тернополян

Працівники Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальні провадження за фактами шахрайств вчиненні щодо мешканців краю. Після спілкування з додзвонювачем з банківських рахунків громадян зникло понад 42 000 гривень.

Одна з потерпілих розповіла, що до неї зателефонував невідомий чоловік та представився співробітником фінансової установи. Він повідомив жінці, що через збій системи відбулося автоматизоване блокування карткового рахунку. Аби його активувати необхідно уточнити персональні дані власника карточки. Заявниця без роздумів розповіла аферистові конфіденційну інформацію, а вже згодом отримала сповіщення про успішну здійснену транзакцію, а саме зняття 12 648 гривень. Від аналогічного злочину потерпів й житель міста. З його рахунку аферисти зняли 30 000 гривень. За допомогою вони звернулися до працівників поліції.

Відомості про події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.