Понад пів мільйона гривень школи Бучаччини отримають від Петра Гадза
Школи Бучаччини I–II та I–III ступенів отримають фінансову допомогу від місцевого підприємця та Героя України Петра Гадза.
Усього для покращення матеріальної бази в 58 навчальних закладах меценат передав 580 тисяч гривень. З цієї суми кожна школа отримає 10 000.
Підприємець каже, що про проблеми шкільних установ він дізнався від їх керівників під час відвідин ФГ “ГАДЗ” найуспішнішими учнями, яким меценат виплачує стипендії.
– Діти – теперішнє і майбутнє не лише Бучаччини, а й цілої України. Тож ми маємо забезпечити їм найкращі умови для навчання зараз. Без гарної освіти в подальшому вони не зможуть знайти хорошої роботи і одержувати гідну платню за неї. Підтримка шкіл – це інвестиції в наші громади та вклад в розбудову сильної країни, – каже Петро Гадз.
До слова, Петро Гадз вже кілька років поспіль підтримує освітні заклади. Зокрема, цьогоріч до Дня знань понад 600 першокласників отримали від мецената подарунки.