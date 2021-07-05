Поверталась з роботи і стало зле: у Польщі раптово померла 24-річна тернополянка

У Польщі раптово померла 24-річна Натія Кірія з Тернополя, яка разом з мамою поверталась з роботи на заправці.

Про це в соціальних мережах повідомили в спільноті Греко-католики Кемпно.

“З великим сумом повідомляємо, що у лікарні інтенсивної терапії м. Познань відійшла до Небесного Отця, донька нашої парафіянки отримавши св. Тайни Поєднання з Богом. Просимо, щоб Господь прийняв молоду душу Натії до себе, а рідним і осиротілій дитинці давав силу перенести цю невимовну втрату”, – йдеться у повідомленні.

Як розповіли Тернопільській події родичі дівчини, по дорозі з роботи Натії стало зле, її вертольтом доправили до Познані, проте не змогли врятувати. Відомо, що Натія була родом з Тернополя.

“Надя з мамою Ярославою поверталась з роботи додому. Їй стало погано, мама викликала швидку, проте у тому місті, де вони жили не було обладнання і Надю літаком везли в Познань, але вона померла вчора 3 липня в реанімації. Кажуть, наче стався крововилив, але то так попередньо польські лікарі сказали, що точно, скажуть після розтину. В Наді залишився синочок, йому тільки 3 рочки”, – розповіла нам родичка Натії.

Також відомо, що Натія сама виховувала свого сина, оскільки з чоловіком вона була розлученою.

Знайомий родини Сергій Яковенко в мережі оголосив про збір коштів, щоб перевезти тіло дівчини в Україну.

Номер рахунку мами 90 1090 1144 0000 0001 4800 9828 власник Yaroslava Kiriia

Для тих, хто не може переказати кошти на польський рахунок, друзі Натії організували збір в Україні. Кошти можна переказати на карту “Монобанк” 4441 1144 4425 2744 на ім’я Журбика Андрія. Всі кошти, отримані на цю карту, чоловік переведе на рахунок мами Натії – Ярослави, та прозвітує про переказ.