Волонтери з Тернопільщини везуть військовим автомобіль на схід України

Волонтери зі Збаражчини везуть військовим автомобіль в зону ООС. Також передають військове обладнання, телевізори та продукти харчування. Про це розповів волонтер Володимир Голоднюк.

“Поїхали не з порожніми руками, з анонсованим вже автомобілем, прихопили хлопцям й комплект коліс для іншої автівки, фільтри, автомобільне мастило, антифриз, склоомивач, інші замовлені запасні частини до автівок. Трішки грошей мали, тисячу у.о. позичили і о четвертій ранку він вже стояв у нас під Штабом. Авто на фронті не вистачає і його придбання було лише питанням часу. За все заплатили 2300 у.о. З оптики придбали труби розвідника, а також телевізор. Приємними ж бонусами будуть маскувальні та затінюючі сітки, банери, амуніція б/у, м’ясна консервація та продукти харчування, чай, кава”, – каже Голоднюк.

Нагадаємо, 11 квітня волонтери зі Збаражчини передали військовим автомобіль в зоні ООС, пише Суспільне.