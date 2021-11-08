Поєднав два своїх хобі в одне: історія кухаря і пічника з Тернопільщини

У Бережанах живе майстер, який поєднав два своїх хобі в одне. Павло Банніков готує їжу в печах, які створює сам. Чоловік родом з Луганщини, на Тернопільщині живе 35 років, пише Суспільне.

Він розповів Суспільному, що робить печі й готує в них страви вже 20 років.

Піч, у якій поєднані камін для обігріву та духова шафа для запікання, робив три дні.

“Шамотна цегла, потім, там керамобетон спеціальний, який самі розробили, щоб воно не тріскало, щоб витримувало великі температури”,– розповів Павло Банніков.

Чоловік входить до Всеукраїнської гільдії пічників.

“Був такий старий майстер Іванкевич Лев Остапович, який передав свої знання. Робив печі і на керамічних комбінатах, робив великі печі для випалу кераміки”.

У своїх печах використовує техніки живопису та скульптури.

“Може десь там через покоління передається й закладено оце відчуття багаття. Ну, це ж вогонь. Я не знаю, що може бути краще каже пічник”, – каже чоловік.

Павло Банніков вважає, що їжа з печі найсмачніша та найкорисніша.

“Колись у моїй рідні були повари. І так трохи цю науку взяв для себе”.

У печі любить готувати чебуреки. Тісто – з борошна та олії, фарш – телятина з курятиною. До начинки додає натертий твердий сир.

“Це дуже велика річ, коли ти готуєш для когось. Це трошки частину себе віддаєш”, – каже Павло Банніков.