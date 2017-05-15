Двоє п’яних жителів Тернопільщини влаштували “розбірки” прямо у лікарні

Співробітники Бережанського відділу поліції за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень затримали в порядку статті 208 КПК 61-річного жителя села Ренів Зборівського району. Чоловікові оголошено підозру у вчиненні важкого злочину та поміщено до ізолятора. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки керівника поліції Бережанщини Петро Панашій, повідомлення про конфлікт між пацієнтами надійшло від чергової медсестри протитуберкульозного диспансеру, що в райцентрі. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, п’яні розбірки влаштували 61-річнний раніше неодноразово судимий житель Зборівщини та 26-річний мешканець села Байківці Тернопільського району.

Чоловіки, незважаючи, що перебувають у медичному закладі, де розпивання алкогольних напоїв заборонено, таки знайшли можливість перехилити чарку-другу. П’яна суперечка й призвела до конфлікту. Спочатку молодший з опонентів кулаком вдарив в обличчя ренівчанина, а той, довго не роздумуючи, побіг на кухню, вхопив ніж і всадив 26-річному молодику у живіт.

Потерпілий з проникаючим пораненням та пошкодженням життєво важливих органів нині перебуває у реанімаційному відділенні Бережанської центральної районної лікарні. Стан пацієнта медики оцінюють як важкий.

Нападника поліцейські затримали. З’ясувалося, зловмисник має не одну судимість саме за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Триває досудове розслідування.