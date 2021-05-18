Понад 300 людей пробігли кілометри «Квітучим садом» господарства «ГАДЗ»

Більше трьох сотень учасників взяли участь у забігу «Квітучий сад», який відбувся 16 травня на території фермерського господарства «ГАДЗ».

Прихильники спорту та усі, хто зважився випробувати свої сили, пробігли 5-кілометрову дистанцію у селі Трибухівці. Маршрут пролягав через квітучий яблучний сад ФГ «ГАДЗ».

Найстаршим учасником забігу серед чоловіків був 81-річний Мар’ян Косідло. Серед жінок – 66-річна Кондратюк Ганна. А наймолодшою учасницею стала 6-річна Анастасія Грицак.

Засновник фермерського господарства «ГАДЗ» Петро Гадз каже, ідею організувати забіг йому запропонували молоді працівники.

– Рух – це життя. І я з цим твердженням погоджуюся. У нашій команді є чимало молодих людей, які люблять спорт. Вони підійшли до мене й кажуть: «Петре Івановичу, як ти дивишся на те, щоб організувати забіг садом під час цвітіння яблунь?». Я, звісно, погодився. Спершу ми думали про дистанцію у 5, 10 та 20 кілометрів, але зупинилися поки на найменшій. Уже наступного року спробуємо організувати забіг на 10 кілометрів, – розповідає Петро Гадз. – Думаю, сьогодні нам все вдалося. Бачу, що учасники задоволені. Вони отримали масу позитивних емоцій. Дякую команді ФГ «ГАДЗ» за те, що допомогли організувати таке свято.

Учасниця забігу Світлана Урядник каже, для неї дистанція була не надто легкою, однак стала маленькою перемогою. П’ять кілометрів жінка пробігла за 32 хвилини.

– Дуже добре, що у нас, на Бучаччині, відбулася така подія. Для бігунів-любителів вона стала додатковою можливістю перевірити свої сили. Дистанція для мене була досить важкою, бо сонце в голову пекло, але це – перемога над собою, – зазначає Світлана Урядник. – Думаю, це надихне тих людей, які просто спостерігали за бігом, наступного разу також стати на дистанцію і спробувати.

Долучився до забігу й парох римо-католицької парафії у Бучачі Даріуш Пєхнік. Біг допомагає збалансувати свої фізичне та духовне здоров’я, вважає священнослужитель.

– Правильно у нас кажуть, що в здоровому тілі – здоровий дух. Важливо, щоб людина у своєму житті знаходила час на молитву та турботу про своє тіло, тоді буде рівновага й чудове самопочуття. Добре, що пропагуємо біг у саду – в лоні природи. Це особливо важливо у час пандемії. Недарма кажуть, що рух може замінити будь-які ліки, але жодні ліки не замінять руху, – розповідає Даріуш Пєхнік. – Моє головне заняття – молитися Богу. Окрім цього, я ще виходжу на пробіжки двічі або тричі у тиждень. Це допомагає мені у праці, бо так почуваюся здоровішим.

Серед чоловіків перше місце посів Юрій Вихопень, друге – Петро Нагайовський, третє – Олег Спетрук.

Щодо жінок, то першість виборола Діана Вихопень, друге місце посіла Світлана Урядник, а третє – Ірина Григоришин.

Учасників забігу нагородили медалями та призами.