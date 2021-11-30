Раптово помер 24-річний житель Шумська: рідні підозрюють, що Сергія Миколайчука вбили

Панкреонекроз, як наслідок – крововилив у підшлункову. Саме це стало причиною смерті 24-річного Сергія Миколайчука, жителя міста Шумськ.

Такий висновок судмедексперта. Проте рідні хлопця у це не вірять. Матір хлопця Іванна переконана: жодних проблем із підшлунковою у Сергія не було, йдеться у сюжеті ІНТБ.

Тож рідні підозрюють, що причина смерті – інша. Сергія або побили, або ж отруїли. Адже в момент смерті він був не вдома, а в гостях в однокласника. Скільки там було людей невідомо. Проте один із очевидців розказав рідним, що випивали компанією. Сергій був у тій ж кімнаті, але без свідомості.

Рідних обурюють кілька фактів. По-перше, хлопці не допомагали Сергієві і не викликали швидку, яка знаходиться за кілька метрів від тієї квартири. Розповідають, хлопець помер в період між 10 і 12 годинами дня. Тож переконані, врятувати його були всі шанси. А ще однокласник, тобто власник квартири, на якій все трапилось – до сьогодні не виходить на зв’язок. Рідні переконані, він щось приховує.