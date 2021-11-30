Тернопільські танцівники успішно виступили на світових змаганнях у Нідерландах

Наші пари ввійшли у фінал і півфінал конкурсу, а в складі української збірної стали найкращими серед ювеналів

Вперше після пандемії тернопільські танцівники взяли участь у закордонних змаганнях світового масштабу. Школярі разом з батьками вирушили у нідерландське місто Ассен, де вперше в рамках всесвітньо відомих змагань зі спортивно-бального танцю Dutch Open проходив чемпіонат світу з бальних і спортивних танців WDC AL.

Ця подія зібрала під одним дахом таланти з України, США, Англії, Польщі, Німеччини, Нідерландів, Ірландії та інших країн. Загалом конкуренція на турнірі була значна, адже це змагання високого рівня.

Тернопіль представляли три пари ювенальського віку до 12 років та чотири пари юніорів до 16 років. Це вихованці танцювального клубу «Grande», які займаються під керівництвом Катерини та Олександра Муллярів. Їм вдалося успішно виступити на чемпіонаті світу з бальних і спортивних танців WDC AL – дві пари потрапили у фінал, а одна у півфінал. Роман Качмарик та Анастасія Рубаха зайняли 4 місце, Володимир Захаренко та Олена Савчук стали шостими, а Костянтин Гоголь і Христина Щур потрапили у півфінал серед ювеналів. Найяскравішим моментом змагань стала перемога ювенальської української збірної. Синьо-жовтий стяг замайорів на п’єдесталі й зазвучав український гімн. Також Володимир Захаренко та Олена Савчук стали фіналістами у змаганнях зі спортивно-бального танцю Dutch Open.



“Аби досягти таких високих результатів, дітям довелося багато працювати і весь свій вільний час віддавати тренуванням.

Ми щасливі, що пари потрапили у фінал чемпіонату світу, і шкодуємо, що не всі змогли показати такі результати у своїх категоріях , тому будемо працювати над цим, – розповідає Катерина Мулляр. – Але, вважаємо, великим досягненням для них було брати участь у змаганнях такого рівня і однозначно пишаємося нашими учнями”.

За словами тренерів, запорука успіху танцівників – це величезна праця і дисципліна.



“Направду, до змагань діти готуються все своє танцювальне життя, – зазначає Олександр Мулляр. – Завжди тримають себе у формі і дотримуються режиму. Дисципліна мусить бути у всьому, не тільки, коли вони у залі. Це величезна праця і щоденний вибір на користь танців. І ще багато залежить від батьків – без їхнього бажання, підтримки, допомоги не було б перемог і медалей”.

Успішний виступ на змаганнях – це не лише відпрацьована техніка, а й уміння зібратися і показати все, що вмієш, опанувати хвилювання.



“Ми постійно були поряд і підтримували своїх вихованців, – розповідає Катерина. – Пояснювали, що не потрібно хвилюватися, що це не останні змагання, що будуть ще. Адже страх погано виступити, програти часто так сковує, що людина не в змозі показати всі свої вміння і таланти. Ми налаштовували їх на боротьбу, мотивували викластися на всі 100%”.



У поїздці дітей супроводжували батьки, і це була найсильніша група підтримки для них. Наталя Захаренко розповідає, всі були однією родиною – вболівали один за одного, підтримували, переживали.



“Ми їхали автобусом у Нідердланди, адже переживали, щоб авіарейс не скасували, до того ж із карантинними обмеженнями була дуже нестабільна ситуація, – розповідає Наталя Захаренко. – Тому винайняли автобус і наша поїздка перетворилася у невелику подорож Європою, чому були дуже раді і діти, й дорослі. Протягом чотирьох днів ми вставали о шостій ранку, аби зробити зачіски, провести репетицію. А далі вже розпочиналися самі змагання. Кращих із кращих обирали від 1/8 і аж до фіналу. Цікаво, що діти дізнавалися, чи пройшли вони у наступне коло, безпосередньо перед тим, як розпочиналися змагання у їхній категорії. І це було так хвилююче – очікувати, зазвучать ваші імена чи ні, потрібно виходити на паркет чи змагання для вашої пари вже закінчилися. Коли Володя та Оленка дізналися, що пройшли у фінал, то під час першого танцю у Оленки на очах бриніли сльози. Це було надзвичайно емоційно”.



Юні танцівники сьогодні активно тренуються, планують нові поїздки і конкурси на наступний рік. Кажуть, на досягнутому зупинятися не планують. Мріють відвідати ще багато країн і здобути нові нагороди. «Наш ДЕНЬ» щиро вітає чемпіонів і бажає їм позитивних емоцій, здійснення мрій, натхнення, наснаги і багато нових перемог.

Юля ТОМЧИШИН. Наш день.