Реорганізація без відома вчителів: у Бережанах відстоюють долю гімназії (відео)

Новий навчальний рік у Бережанській гімназії розпочався з невтішних новин. У вересні вчителям повідомили – гряде реорганізація. Гімназію з’єднають зі школою №3.

Міська рада, кажуть учителі, встигла прийняти рішення про реорганізацію на сесії, 7-го вересня. Але зробили це без обговорень з вчителями, не скликаючи спеціальних комісій чи груп.

Вчителі дізнались, що переїхати мають в приміщення 3 школи, бо воно більше. Та бояться за долю самої будівлі гімназії – це частина історії Бережан, якій вже більше двохсот років. Свого часу в гімназії навчалися Богдан та Левко Лепкі, Осип Ковшевич, Маркіян Шашкевич. Чимало випускників зараз відомі дипломати, священники, воїни, які боронять незалежність України.

Стурбовані вчителі і перспективами обєднання двох навчальних закладів. Бо, кажуть, ніхто не пояснив на яких умовах вони повинні працювати. Чимало запитань і в батьків.

Наша знімальна група навідалася до Бережанської міської ради, аби дізнатися відповіді на питання вчителів і батьків.