РНБО запровадила санкції проти найбагатшого уродженця Тернопільщини

Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти уродженця Тернопільщини Дмитра Фірташа. Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його інформацією підставою для санкцій стала участь Фірташа у титановому бізнесі і постачання сировини на військові підприємства Росії. Цей факт, стверджував Данілов, був встановлений українською розвідкою. Інших деталей щодо цих звинувачень на адресу олігарха Фірташа Данілов розкривати не став.

Дмитро Фірташ є одним з найвідоміших бізнесменів України, який свого часу вважався ключовим гравцем на ринку газу у Східній Європі. Раніше він був одним із учасників компанії “Росукренерго”, яка займалася постачанням російського газу до України.

Протягом останніх десяти років Дмитро Фірташ вкладає кошти в розвиток своєї малої батьківщини – села Синьків, колишнього Заліщицького, а нині Чортківського району, де він народився і закінчив школу. Бізнесмен часто буває у Синькові, де живе його мати. У цьому Фірташ відкрив найбільший на Західній Україні тепличний комплекс “DF Agro, де щорічно вирощується 4 тисячі тонн томатів та півтори тисячі тонн перцю.

З 2014 року Фірташ перебуває в Австрії, де тривають судові процеси щодо його екстрадиції до США. Там його звинувачують, зокрема, у відмиванні грошей і участі в корупційних схемах. Захисники Фірташа категорично відкидають факт порушення закону.

У 2021 році у рейтингу українського видання журналу Forbes Дмитро Фірташ опинився на 25 місці у рейтингу найбагатших українців зі статками 420 мільйонів доларів.



