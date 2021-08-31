Що тернопільські депутати розглядатимуть на сесії?

3 вересня відбудеться пленарне засідання дев’ятої сесії Тернопільської міської ради 8-го скликання. На розгляд виноситься 150 питань. Команда “Сила Людей Тернополя” закликає жителів міста долучитися до аналізу проектів рішень.

“Будучи послідовними в декларуваннях принципів прозорості й відкритості, публікуємо пропоновані проєкти рішень та закликаємо тернополян долучитись до їх аналізу і висловлювати пропозиції в коментарях”,- пише команда “Сила Людей” на своїй сторінці у фейсбуці.

1. Про підтримку звернення Всеукраїнського товариства «Лемківщина».

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 року № 8/2/17 «Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік».

3. Про внесення змін в Програму “Безпечна громада” на 2021-2022 роки”.

4. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території, обмеженої вул. М. Грушевського, парк ім.Т. Шевченка, вул.Білецька, вул.С.Наливайка, вул.А.Чехова, вул.С.Крушельницької, вул.Б.Хмельницького, вул.Руська, вул.Кардинала Сліпого, вул.Листопадова (мікрорайони «Історичний центр», «Новий Світ» житлового району «Центральний»)».

5. Про розроблення детального плану території, обмеженої вул.Збаразька, проспект Злуки, вул.Галицька (мікрорайон «Текстильна» житлового району «Канада») в м. Тернополі.

6. Про розроблення детального плану території, обмеженої вул.Академіка С.Дністрянського, вул.Глибока, вул.Татарська, проспект Степана Бандери (мікрорайон «Глибока» житлового району «Східний») в м.Тернополі.

7. Про розроблення детального плану території, обмеженої вул. Білецька, вул. Межова, територія гаражного кооперативу «Темп», вул. Новий Світ, вул. С.Наливайка (мікрорайон «Новий Світ» житлового району «Центральний») в м. Тернополі.

8. Про передачу у власність житлового будинку за адресою вул.Бойківська,19а.

9. Про приватизацію об’єкта комунальної власності.

10. Про приватизацію об’єкта комунальної власності.

11. Про приватизацію об’єкта комунальної власності.

12-150 «Земельні питання».

151. Різне.