Тернопіль отримав унікальний подарунок від іменитого художника

Відомий тернопільський митець Євген Удін передав частину своєї колекції картин «Тернопіль – місто, що надихає» у дар нашому місту.

Його полотна поповнять майбутній музей Тернополя.

Під час святкування Дня міста у центрі Тернополя просто неба презентували цю унікальну виставку робіт. Представлена на вернісажі колекція картин налічує 60 картин та розповідає, як з роками змінювалось наше місто.

Ці роботи стануть експонатами у майбутньому музеї нашого міста. До слова, першу частину робіт з колекції про Тернопіль Євген Удін передав цьогоріч, 15 квітня, з нагоди відзначення 481-річниці від дня заснування Тернополя.

Варто зазначити, що за особистий внесок у розвиток культури та мистецтва, активну благодійну та громадську діяльність Євгену Удіну присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя».