Тернопільщина потребує 80 працівників освіти, – зарплата до 9000 тис. грн.

1 вересня – День знань. Сьогодні в Україні працює майже 860 тисяч педагогів, вихователів, майстрів виробничого навчання, науково-педагогічних працівників і управлінців закладів освіти. Вони виховують понад мільйон дошкільнят, навчають більше п’яти мільйонів школярів, викладають майбутній фах майже трьом мільйонам студентів країни.

Цьогоріч роботодавці Тернопільщини подали в службу зайнятості майже 300 вакансій у сфері освіти.

На 30 серпня 2021 року актуальними були більше 80 пропозицій роботи, а саме: вихователь; помічник вихователя; керівник гуртка; керівник музичний; майстер виробничого навчання; викладачі закладів вищої освіти та професійно-технічних закладів освіти; вчителі: початкових класів, інформатики, української мови і літератури, фізики, астрономії, зарубіжної літератури, англійської мови, музики, християнської етики, трудового навчання та фізичної культури. Зарплата у цих вакансіях – до 9000 тис. грн.

Такі фахівці потрібні у закладах освіти Бережанщини, Борщівщини, Бучаччини, Гусятинщини, Заліщанщини, Збаражчини, Зборівщини, Козівщини, Чортківщини, Теребовлянщини, колишнього Тернопільського району.

Якщо Ви зареєстровані як безробітний і бажаєте підвищити свою кваліфікацію, за спрямуванням служби зайнятості можна навчатися за напрямами: «Іноземні мови (англійська, німецька (польська) мова)» (термін навчання 1,7 міс.), «Практичний вебдизайн» (3 міс.) – в Західноукраїнському національному університеті; «Практичний вебдизайн: проектування, створення та супроводження вебвузла» (3 міс.) – у Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ДСЗ); «Технології комп’ютерної обробки інформації» (термін навчання 0,5 міс.) – в Львівському центрі професійно-технічної освіти ДСЗ.

Якщо Ви маєте бажання працювати у сфері освіти і Вас зацікавили вказані вакансії, зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості Тернопільщини.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Тернопільського обласного центру зайнятості (тел. 23-49-77)