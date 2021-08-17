Сім’я з Тернопільщини потрапила у ДТП в сусідній області

Автопригода трапилась на Коломийщині. До лікувального закладу доставлено п’ятеро потерпілих, серед яких двоє дітей. Наразі поліція встановлює усі обставини ДТП.

13 серпня о 8:45 сталася аварія у селі Раківчик. Поліцейські попередньо встановили, що 45-річний мешканець Тернопільської області, керуючи автомобілем «Honda», виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконався у безпечності маневру і допустив зіткнення з рейсовим автобусом сполученням «Івано-Франківськ-Коломия».

За кермом автобуса знаходився 58-річний мешканець Косівщини. На момент аварії у автобусі перебувало четверо пасажирів.

В результаті автопригоди до лікарні доставлено водія легковика і трьох його пасажирів віком 46, 16 і 5 років. Також травми отримала пасажирка автобуса.

Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень потерпілих встановлюється.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Відомості за даним фактом будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.