14:31 | 17.08.2021
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На Тернопільщині через ДТП два водії опинились в лікарні

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 16 серпня на автодорозі Н-18. Орієнтовно о 21.45 годин поблизу с. Криниця Чортківського району не розминулись «Mercedes-Benz Sprinter» та «Renault Megane». 

Внаслідок ДТП постраждали водії обох транспортних засобів: 27-річний водій буса, житель с. Городище Тернопільського району та 29-річний водій легківки, житель м. Калуш Івано-Франківської області. 

Обох потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Монастириську лікарню.

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