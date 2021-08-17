На Тернопільщині через ДТП два водії опинились в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 16 серпня на автодорозі Н-18. Орієнтовно о 21.45 годин поблизу с. Криниця Чортківського району не розминулись «Mercedes-Benz Sprinter» та «Renault Megane».

Внаслідок ДТП постраждали водії обох транспортних засобів: 27-річний водій буса, житель с. Городище Тернопільського району та 29-річний водій легківки, житель м. Калуш Івано-Франківської області.

Обох потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Монастириську лікарню.