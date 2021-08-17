Де відбудеться фінал кубка Тернопільської області з футболу?

Асоціація футболу Тернопільщини визначила місце проведення фіналу кубка Тернопільської області 2021 року.

Він відбудеться 24 серпня у Васильківцях на стадіоні спортивного комплексу “Поділля”.

Як відзначив голова Асоціація футболу Тернопільщини Тарас Юрик, стадіон у Васильківцях є одним з кращих в нашій області.

“Його інфраструктура постійно покращується, у місцевій громаді вболівальники чисельно відвідують футбольні матчі чемпіонату області, тому логічно, що там проходитиме один з головних матчів футбольного року на Тернопільщини”, – інформують в пресслужбі асоціації.

Нагадаємо, у 2017 році фінал кубка області проходив у Збаражі, в 2018-му – у Козові, в 2019-му – в Тернополі та в 2020-му – у Великих Гаях.