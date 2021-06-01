Скандал у поліції Тернопільщини: звільнили колегу, яка розповідала державні таємниці

У Тернополі судитимуть поліцейську, яка розповідала колегам державні таємниці.

«Служба безпеки України викрила співробітницю режимно-секретного органу одного із підрозділів Нацполіції Тернопільщини на розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю, – розповіли у пресслужбі СБУ.

Під час досудового слідства встановили, що поліціянтка діяла всупереч встановленому порядку оформлення допуску і надання доступу до інформації із обмеженим доступом.

«Без передбачених законодавством підстав вона ознайомлювала своїх колег із матеріалами оперативно-розшукової діяльності та проведення негласних розшукових дій. Своїми діями поліціянка допустила розголошення даних, визначених у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю», – пояснили у пресслужбі СБУ.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 328 ККУ зловмисниці повідомили про підозру.

Жінку звільнили з лав Національної поліції.