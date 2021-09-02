Скандал у школі в Бережанах: закрили клас з найкращими учнями – дітей кинули напризволяще

У Бережанах напередодні Дня знань закрили клас із найкращими учнями школи.

Зокрема виконавчий комітет Бережанської міської ради за день до початку навчального року ліквідував 10-й клас у Бережанській школі №3, яка за рейтингом входить у десятку найкращих навчальних загально-освітніх закладів Тернопільщини, повідомляє «Номер один».

У цій школі функціонував профільний математичний клас, котрий завдяки вчителю Володимиру Гринкевичу, який також є директором школи, давав ґрунтовні знання.

Після закінчення 9-ти класів дев’ять учнів цієї школи та троє – з інших бережанських шкіл вирішили продовжити навчання у 10-му класі. І ось перед самим початком навчального року, в другій половині дня 30 серпня, виконавчий комітет вирішив затвердити мережу закладів у Бережанській міській раді, і в одному з пунктів зазначив про ліквідацію цього класу.

– «За день до першого дзвоника нам зателефонували і сказали забирати документи та переводити дітей в інші школи, де нема ні спортивної зали, ні нормальних умов для навчального процесу. Ще на початку літа моя донька написала заяву на навчання в профільному математичному класі і чекала 1 вересня. Нас ніхто не попередив, що подібне може статися. Як нам пояснили, це зроблено, по-перше, з метою економії коштів, по-друге, через те, що в класі недостатня кількість учнів, всього 12-ть. Можете собі уявити, яка психологічна травма нині в дітей, котрим ні з того, ні з сього сказали шукати інші школи. Зауважу, більшість учнів, які виявили бажання продовжити навчатися в спеціалізованому 10-му класі – відмінники, переможці та призери різноманітних Олімпіад та міжнародних конкурсів, які хотіли продовжувати здобувати ґрунтовні знання і після закінчення школи поступати у профільні вищі навчальні заклади. У Бережанській громаді це був єдиний математичний клас, невже не можна було його зберегти заради цих розумних дітей, які хочуть навчатися? Загалом школу відвідують до тисячі дітей, не думаю, що ліквідувавши один клас, вдасться багато зекономити. А щодо кількості учнів, то в громаді є багато шкіл, де навчається по 10-12 учнів, але ніхто ці класи не ліквідовує. Не може так бути, щоби чиновники економили на дітях і тут вже виписували собі премії», –заявив батько 10-класниці Ярослав Борецький.

22 липня Бережанська міська рада на 2021/22 навчальний рік надала іменні стипендії міського голови обдарованим дітям, в тому числі і кільком учням, які мали би навчатися в 10-му спеціалізовано класі. І ось через незначний проміжок час влада Бережан приймає таке непослідовне рішення розформувати клас.

За словами начальниці управління освіти у науки Тернопільської ОДА Ольги Хоми, після децентралізації повноваження в освіті надано органам місцевого самоврядування.

Голова освітянської комісії Тернопільської обласної ради Володимир Мисак пообіцяв скликати комісію і розбиратися в цій ситуацію, запросивши на неї Ольгу Хому та міського голову Бережан Ростислава Бортника. Звернення направили на ім’я голови облради Михайла Головка. Також звернулися до депутатського корпусу Бережанської міської ради, який повинен засідати у п’ятницю, 3 вересня.

«Маємо сподівання, що керівництво міста таки змінить свою думку, а виконавчий комітет скасує своє рішення як таке, що прийняте з порушенням законних прав та інтересів наших неповнолітніх дітей, тим самим вдасться зберегти профільний математичний 10-ий клас Бережанської загальноосвітньої школи №3», – повідомила мати 10-класника Ірина Ухман.

Джерело: Тижневик “Номер один”