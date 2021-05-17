Скільки коштує перебування пенсіонерів у Підволочиському пансіонаті для літніх людей?

У листопаді 2016 року в Підволочиській громаді при комунальному закладі територіальний центр надання соціальних послуг Підволочиської селищної ради відкрито відділення стаціонарного догляду. Це так званий пансіонат для літніх людей. Сюди й завітали наші журналісти, аби дізнатися, як почуваються старші люди і який догляд вони отримують. Пансіонат включає у себе і денний стаціонар, який можуть відвідувати всі бажаючі. Він оснащений новою медичною технікою, яка була виграна на міжнародних тендерах. Нові ліжка, чисті душові кабіні, телевізори в кожній палаті та холодильники – все це є, пише Номер Один.

– Завдяки виграному гранду за програмою «Dobre» ми отримали багато нових медичних апаратів, які дозволяють якісно надавати реабілітацію нашим підопічним. Наш пансіонат розрахований на 16 ліжко-місць. Тут перебувають люди на платній основі. На даний час у нас найдешевша ціна сім тисяч гривень на місяць. У цю суму входить медичний супровід, харчування, проживання, мінімальний пакет потребуючих медикаментів, послуги психолога, організація дозвілля. Згідно з державними стандартами, тут перебувають люди, котрі досягли пенсійного віку, а також люди працездатного віку до встановлення їм інвалідності, і люди з інвалідністю, – розповіла директорка пансіонату Оксана Капелусь.

Детальніше про перелік послуг пансіонату, харчування та лікування читайте тут.