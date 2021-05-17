Обережно, кліщі! В парках Тернополя боротимуться з небезпечними комахами

У тернопільських парках розпочалися заходи зі знищення іксодових кліщів, які можуть переносити збудників небезпечних захворювань.

Роботи, спрямовані на знищення кліщів, проведуть у «Старому парку»18 травня, 19 – 20 травня – в «Парку здоров’я». Триватиме акарицидна обробка територій ще впродовж цього, тому тернополян і гостей міста закликають утриматися від відвідування парків найближчими днями.

Щоб уберегтися від нападу кліщів, закликаємо тернополян під час прогулянки в парку чи сквері перебувати ближче до центру пішохідної доріжки та не заходити у траву обабіч: саме там кліщів найбільше, одягати світлий закритий одяг та використовувати репеленти, які відлякують кліщів.