14:30 | 22.07.2021
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Тернопільщина 

Два роки жив на території Тернопільської області з підробленими документами громадянин Грузії

tata 0 Views Прокоментуй!
На Тернопільщині виявили громадянина Грузії, який два роки жив на території області з підробленими документами.

Іноземця виявили під час профілактичних перевірок у місті. 

Чоловік пред’явив посвыдку на право перебування, але на даль вона виявилася підробленою. 

Після перевірки, стало відомо, що громадянин Грузії з фальшивими документами уже притягувався до відповідальност іза крадіжки. 

Сьогодні поліція з’ясовує де ж чоловік зробив фальшиві документи, а згодом після рішення суду, грузина скоріш за все видворять з території України у Грузію. 

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