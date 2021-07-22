Два роки жив на території Тернопільської області з підробленими документами громадянин Грузії

На Тернопільщині виявили громадянина Грузії, який два роки жив на території області з підробленими документами.

Іноземця виявили під час профілактичних перевірок у місті.

Чоловік пред’явив посвыдку на право перебування, але на даль вона виявилася підробленою.

Після перевірки, стало відомо, що громадянин Грузії з фальшивими документами уже притягувався до відповідальност іза крадіжки.

Сьогодні поліція з’ясовує де ж чоловік зробив фальшиві документи, а згодом після рішення суду, грузина скоріш за все видворять з території України у Грузію.