Справу вбивці з Тернополяня знову перенесли

27 січня у Тернопільському апеляційному суді відбулося ще одне слухання резонансної справи, фігурантом якої є сумнозвісний Андрій Горбатюк, якого суд першої інстанції засудив до довічного позбавлення волі за умисне вбивство з особливою жорстокістю. Після такого вердикту сторона потерпілих заспокоїлася на деякий час, адже вбивця молодої Тетяни Підвашецької отримав «по заслугах», але цей спокій був недовгим.

Апеляційний суд скасував вирок міськрайонного, присудивши Горбатюку 15 років позбавлення волі. Таке пом’якшення знову сколихнуло всю область, адже такий термін, на думку матері та бабусі вбитої, є несправедливим. «За 90 колото-ріжучих ран Андрій повинен сидіти за гратами довічно…», – вважають потерпілі.

Оббиваючи всі пороги, матір звернулася до Верховного суду, аби той скасував вирок апеляції. Так і сталося, тепер справа розглядається з новою колегією суддів, Горбатюком та потерпілою стороною. Однак уже вкотре засідання не можуть відбутися. То Горбатюк хоче нових адвокатів, то їм потрібен час на вивчення справи. Цього ж разу сам обвинувачений був відсутній через стан здоров’я. Однак офіційного повідомлення про погіршення стану здоров’я ні від медиків, ні від обвинуваченого не надходило. Про операцію, яку переніс обвинувачений, не знав навіть його захисник. Із Дрогобицької колонії повідомили, що Андрій Горбатюк не може взяти участі у засіданні, бо йому важко рухатися після перенесеного оперативного втручання…

Суд знову перенесли. Наступне засідання відбудеться 10 лютого, на якому, ймовірно, оголосять нову інформацію щодо резонансного вбивства…

Нагадаємо, трагедія трапилася 16 квітня 2019 року в Тернополі на вулиці Леся Курбаса. Андрій завітав до своєї подруги Тетяни Підвашецької, щоб обговорити завершення початого татуювання. За версією обвинуваченого, Тетяна почала дорікати йому щодо вживання наркотиків та лякала реабілітаційними центрами. В Андрія сталася панічна атака і він накинувся на дівчину. Від масивної крововтрати дівчина загинула. Андрій наступного дня втік до Львова, і вже там його спіймала поліція. Згодом на суді Горбатюк заперечуватиме все вищесказане і розповість, що Тетяна була йому як сестра і він нічого поганого їй не робив. На запитання, хто міг так жорстоко розправитися з дівчиною, не відповість, адже за його новою історією вбивцею є точно не він…

Чим закінчиться резонансна справа? І чи доб’ються потерпілі для ката своєї дитини справедливого покарання, читайте згодом…



