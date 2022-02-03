Лютневі магнітні бурі вдарять по самопочуттю

Цього року лютневі магнітні бурі будуть як ніколи сильними. Їх відчують практично всі жителі області й цілої України. Дводенна магнітна буря розпочалася 1 лютого ввечері й завершиться вона 2 лютого вночі, однак це не остання…

Наступну магнітну бурю слід очікувати 4-5 лютого. Її сила буде незначною, проте «труситиме» тих, хто є метеозалежним. Магнітна буря, яка очікується 10-11 лютого, буде досить сильною. Наступний спадах слід очікувати 22 лютого. Дане явище буде майже непомітним. А от буря 27 лютого спричинить підвищення кров’яного тиску, головні болі, ранішню втому та навіть нудоту в тих, хто відчуває геомагнітне коливання. Експерти зазначають, що остання лютнева магнітна буря буде сильною, тому остерігатися слід усім. Цього дня не варто приймати важливі рішення, а людям з геомагнітною залежність не варто сідати за кермо, адже увага цього дня може ставати розсіяною. Також поберегтися слід і дітям. Загалом із власним самопочуттям жартувати не слід. Якщо відчуваєте, що самопочуття погіршується, повідомте сімейного лікаря, аби уникнути неприємностей.