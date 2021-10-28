 Ігор Турський одностайно переобраний на другий річний термін головою організації “Сила Людей”

На черговій звітно-виборчій конференції, що відбулась у неділю, 24 жовтня, голова організації “Сила Людей” Ігор Турський відзвітував за рік роботи та був одностайно переобраний на другий річний термін:

Ми проаналізували, що нам вдалося, що не вдалося. Чітко визначили куди ми рухаємося. Попереду парламентські, попереду президентські вибори… Командою ми прийняли однозначне рішення брати участь у цих виборах. можливо самостійно, можливо будуть об’єднавчі процеси. Будемо шукати подібних собі за цінностями, за світоглядом, і будемо рухатися далі та розвивати свою команду на теренах області.

За підсумками конференції було обрано заступників Святослава Абрам’юка, Романа Кондрата і Василя Чорненького.

Членами Ради обласної організації делегованими від місцевих організацій Тернопільської області стали Оксана Дзиндра, Ольга Новосядла і Юрій Куча.

“Я радий, що у Тернопільській міській раді є наших чотири депутати,”—сказав Володимир Шматько, мер Чорткова, партієць “Сили людей”.

Також додатково конферецією обрано двох членів Ради – Світлану Кухареву і Ростислава Прохиру. Всього Рада Тернопільської обласної організації «Сили Людей» налічує 9 осіб.