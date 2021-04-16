У Миробівці на Тернопільщині ростиме груша з садиби Лесі Українки

На Тернопільщині відбудеться акція «Лесина груша».

Захід проведуть 17 квітня у селі Миролюбівка Великоберезовицької громади.

Нагадаємо, що саме у Миролюбівці знаходиться єдиний пам’ятник Лесі Українці у Тернопільській області.

Грушу посадила молодша сестра Лесі Українки Ізидора в садибі Косачів у Колодяжному.

«З цієї груші зробили саджанці та поширили по всій Україні. Саджанці вже висадили у Колодяжному, на Рівненщині, а також в інших містах, пов’язаних із пам’яттю про поетесу. Завтра до акції долучиться і Тернопільщина», – розповіли у Тернопільській ОДА.