Суд оштрафував матір підлітка за постійне цькування однокласниці

Два роки учень однієї зі шкіл Тернополя знущався, насміхався та цькував свою однокласницю. Дійшло до того, що маленький хуліган почав надсилати погрози їй на мобільний телефон. Водночас брудні плітки розсилав іншим ровесникам.

Ледве не з перших днів навчання рідні дівчинки помітили, що дитина раптово втратила інтерес до школи й дуже втішилась, коли навесні минулого року клас перейшов на дистанційне навчання. Однак усе стало зрозумілим цьогоріч.

На початку вересня ц.р. батьки помітили, що донька вертається зі школи засмучена, не хоче йти гуляти на вулицю і навіть вдома здригається від дзвінків на мобільний телефон. Вони усе зрозуміли, коли переглянули повідомлення, що надходили на телефон дочки, й одразу звернулися до правоохоронців. Коли до школи прийшов поліцейський, діти зізналися, що Іван (з етичних міркувань ім’я всіх діючих осіб у публікації змінено) вже 2 роки цькує Ірину. Тобто юридичною мовою, вчиняє булінг – ч.1 ст. 173-4 КУпАП (булінг (цькування) учасника освітнього процесу). Оскільки порушник малолітній, тобто не досяг 14 років, до відповідальності притягнули його матір – на неї і було складено адміністративний протокол.

Поставши перед Тернопільським міськрайонним судом, жінка-підприємець визнала провину й те, що через бізнес у неї не вистачає часу займатися вихованням сина. До речі, вчителі також неодноразово вказували їй на зухвалу поведінку сина. Це підтвердили виписки із журналу записів стосовно порушень правил поведінки у школі.

Зважаючи на це, суд призначив бізнес-мамі покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 тис. 20 грн. Щоправда, винуватиця ще має час оскаржити це рішення в апеляційному суді.

Олекса Чиж